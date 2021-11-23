Автобус с туристами опрокинулся в Карелии

В Карелии опрокинулся туристический автобус со студентами. Как сообщили в пресс-службе МВД, всего в автобусе находились 34 человека, шестеро получили травмы, пятеро из них были госпитализированы. Учащиеся возвращались с отдыха.

В числе туристов — студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых доставлены в лечебное учреждение, — рассказали в ведомстве.

Авария произошла около 11:00 мск на трассе в А-121 «Сортавала». Автобус двигался в сторону города Сортавала, когда при прохождении левого поворота водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Как отмечается, водитель 1967 года рождения, признаков опьянения не имеет. В настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ДТП с туристическим автобусом произошло в Болгарии. Ночью 23 ноября автобус, направлявшийся из Турции в Северную Македонию, попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. Семерых выживших доставили в местную больницу, их состояние оценивается как стабильное. Жертвами аварии стали 46 человек, включая 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.