Автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях жительницу Екатеринбурга

https://static.news.ru/photo/b93a8e3c-1e86-11eb-9da4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту пассажирку, которая застряла в дверях при выходе из транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл вечером 3 ноября. Водитель автобуса № 38 не убедился, что все пассажиры вышли на остановке, и приступил к движению. В результате пассажирке, которая выходила из транспортного средства, дверьми зажало ногу, после чего автобус протащил её по асфальту ещё несколько метров, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина держала за руку трёхлетнюю дочь, которая упала и ударилась лицом. Мать девочки в результате инцидента сломала ногу. В настоящее время прокуратура региона по факту произошедшего начала проверку.

Похожий случай случился в Петропавловске-Камчатском. Там автобус протащил по земле 15-летнюю школьницу, защемив дверью её рюкзак, писал NEWS.ru.