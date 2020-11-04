Автобус протащил по асфальту застрявшую в дверях жительницу Екатеринбурга

В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту пассажирку, которая застряла в дверях при выходе из транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент произошёл вечером 3 ноября. Водитель автобуса № 38 не убедился, что все пассажиры вышли на остановке, и приступил к движению. В результате пассажирке, которая выходила из транспортного средства, дверьми зажало ногу, после чего автобус протащил её по асфальту ещё несколько метров,
Женщина держала за руку трёхлетнюю дочь, которая упала и ударилась лицом. Мать девочки в результате инцидента сломала ногу. В настоящее время прокуратура региона по факту произошедшего начала проверку.
Похожий случай случился в Петропавловске-Камчатском. Там автобус протащил по земле 15-летнюю школьницу, защемив дверью её рюкзак, писал NEWS.ru.