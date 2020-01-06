https://static.news.ru/photo/2f6b475a-316f-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы опубликовал на своём сайте постановление о компании «Газпром экспорт».

Согласно документу, организация, которая до февраля 2019 года носила название ООО «ВИП Арбат», должна прекратить использовать название петербургского «Газпром экспорта».

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что ответчик заключал договоры о поставке газа с потенциальными клиентами настоящего «Газпрома». Однако не выполнял свои условия по контракту, а средства выводил на счета в офшорах. Отмечается, что ответчик не явился на судебные заседания

Как писал NEWS.ru ранее, «Газпром экспорт» прокомментировал решение, принятое Европейским судом по доступу российской компании к газопроводу OPAL.