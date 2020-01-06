Арбитражный суд Москвы
Согласно документу, организация, которая до февраля 2019 года носила название ООО «ВИП Арбат», должна прекратить использовать название петербургского «Газпром экспорта».
В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что ответчик заключал договоры о поставке газа с потенциальными клиентами настоящего «Газпрома». Однако не выполнял свои условия по контракту, а средства выводил на счета в офшорах. Отмечается, что ответчик не явился на судебные заседания
Как писал NEWS.ru ранее, «Газпром экспорт» прокомментировал решение, принятое Европейским судом по доступу российской компании к газопроводу OPAL.
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