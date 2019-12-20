https://static.news.ru/photo/26f16300-24b0-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Девушка из США получила необратимые повреждения мозга и впала в кому из-за возможной врачебной ошибки во время операции по увеличению груди.

18-летняя Эммалин Нгуен надеялась, что большая грудь придаст ей уверенность перед поступлением в колледж. Хирургическое вмешательство должно было продлиться два часа, однако когда этот срок давно истёк, а девушка всё ещё находилась на операционном столе, мать Эммалин почувствовала неладное. Врачи при этом заверяли, что всё в порядке. В итоге девушка впала в кому, из которой, вероятно, уже не выйдет.

Семья обвиняет анестезиолога Рекса Микера в том, что он оставил Эммалин без присмотра на 25 минут после введения препарата для наркоза. Микер при этом в 2009 году уже был фигурантом расследования о смерти пациента, но избежал уголовного преследования. Родители подали на анестезиолога в суд.

Он разрушил не только её жизнь, но и наши, — цитирует родителей девушки The Sun.

Ранее NEWS.ru приводил заявление учёных-медиков из США. Специалисты назвали силиконовые импланты для груди потенциальным источником онкологических заболеваний.