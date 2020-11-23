Алкоголь обнаружен в крови сбитого машиной девятилетнего ребёнка в Башкирии

https://static.news.ru/photo/4a17ed90-2e28-11eb-9001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспертиза выявила наличие алкоголя в организме мальчика, которого сбил УАЗ, когда ребёнок ехал на велосипеде.

Инцидент произошёл 8 июля 2020 года в Мишкинском районе. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщил, что участвовавший в аварии автомобиль принадлежит «Почте России», а виновником аварии мог стать ребёнок, так как в момент происшествия находился в состоянии опьянения, передаёт РИА Новости.

В Минздраве Башкирии подтвердили, что в крови ребёнка было обнаружено 0,33 промилле алкоголя. По мнению специалистов ведомства, это может быть следствием обработки ран мальчика дезинфицирующим спиртосодержащим средством.

Сам анализ проведён верно, — добавили в Минздраве.

Как пояснили в полиции региона, водитель авто во время аварии был трезв. Назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя УАЗа, возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ преступления — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или условий эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Вызвавшая широкий резонанс авария со смертельным исходом произошла в Балашихе в апреле 2017 года. Тогда во дворе жилого дома автоледи за рулем Hyundai Solaris наехала на шестилетнего Алёшу Шимко. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови сбитого дошкольника алкоголь в количестве 2,7 промилле, что для веса погибшего было равносильно выпитой бутылке водки.

13 июля 2019 года в селе Буйское в Уржумском районе Кировской области погиб в ДТП шестилетний мальчик, выехавший на велосипеде на главную дорогу. В его крови экспертиза выявила содержание 0,51 промилле алкоголя, писал NEWS.ru.