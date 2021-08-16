АЭС «Хамаока» загорелась в Японии

Пятый энергоблок японской АЭС «Хамаока» в префектуре Сидзуока загорелся во вторник утром. Как сообщило издание Yomiuri, сработала пожарная сигнализация после того, как в турбинном зале реактора было зафиксировано задымление.

По данным компании Chubu Electric Power Co., Inc., которой принадлежит АЭС, около 05:15 утра сработали множественные пожарные сигнализации на первом и третьем этажах, — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших, а также об изменении уровня радиации не поступало. Из-за возгорания пришлось полностью остановить работу энергоблока. Также по данным пожарной службы города Омаэдзаки, снаружи здания дыма не было видно.

Ранее стало известно, что после возведения нового саркофага над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС в одном из помещений действительно зафиксирован рост плотности потока нейтронов. Об этом рассказали в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.