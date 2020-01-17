https://static.news.ru/photo/2d5ab23a-39de-11ea-baad-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, назвал выдумками сообщения, что его подзащитный пишет мемуары ради наживы. Об этом Александр Почуев написал в соцсетях.

Никто не имеет права наживаться на смерти другого человека. Ни ради денег, ни ради хайпа. И историк Соколов не собирался использовать свой труд ради наживы! Он его пишет для увековечивания своей возлюбленной, — подчеркнул юрист.

По его словам, дело историка Соколова обнажило многие этические и правовые проблемы. В их числе адвокат упомянул неработающую презумпцию невиновности и этику прессы, публикующей останки жертв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соколов, находящийся в СИЗО, планирует дописать свой роман в колонии. Он готов отдать учреждению 50% гонорара от рукописи, чтобы ему позволили пользоваться компьютером. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания Алексей Мельников.