Адвокат: мать жены Картрайта не помогала дочери резать мужа

https://static.news.ru/photo/5347d02e-d450-11ea-8ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andy_cartwright

Мать жены рэпера Энди Картрайта не помогала дочери резать тело мужа. Об этом рассказала адвокат супруги покойного Ирина Скурту.

Тело было расчленено «по суставам», отметила юрист. Ничего «техничного» в этом нет, особые навыки не требуются, сообщает Пятый канал.

Жена музыканта стирала только его одежду, органы тела мужа она не отмывала. Сейчас Марина Кохал говорит, что вряд ли так поступила бы снова со своим мужем. Но тогда её якобы двигал одни мотив — «сохранить светлую память» о супруге.

Кохал сначала проходила как свидетель, теперь следствие рассматривает её в качестве подозреваемой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд в Санкт-Петербурге продлил срок задержания супруге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) на 72 часа. Марину Кохал подозревают в убийстве исполнителя.