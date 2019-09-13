20 лет назад, 13 сентября 1999 года, в Москве произошёл третий в серии взрывов жилых домов теракт, организованный чеченскими боевиками.

Примерно в 5 утра на Каширском шоссе в Москве в подвале 8-этажного одноподъездного кирпичного жилого дома № 6, корпус 3, произошёл мощный взрыв. В результате здание было полностью разрушено. Погибло 124 человека, ещё семь получили ранения различной степени тяжести.

Известный журналист и публицист Андрей Медведев, вспоминая тот день, написал в своём Telegram-канале:

В те годы в каждой криминальной редакции на телевидении или в газете были радисты. У них стояли мощные сканеры, и они слушали эфир милиции, пожарных, скорой помощи. В ту ночь, на 13 сентября, у меня было очень тихое дежурство. Бытовое убийство, какой-то мелкий пожар. А потом в один момент все три сканера закричали на разные голоса: «Все свободные экипажи на Каширское шоссе. Дом восемь. Срочно, много пострадавших».

После этого в эфире прозвучало слово «взрыв». По словам журналиста, ничего страшнее после Гурьянова уже не могло быть.

На Каширке было, — заключил публицист.

Расследование

13 сентября 1999 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 205 (террористический акт). Уже 22 сентября оно было объединено в общее производство с аналогичным делом, возбуждённым после взрыва дома на ул. Гурьянова.

Экспертизы, произведённые на местах терактов в столице, показали, что взрывы были профессионально подготовлены, а в качестве взрывчатого вещества террористы использовали гексоген. Позже следователи найдут водителей и грузчиков, которые перевозили из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Москву мешки с сахаром, смешанным со взрывчаткой. Так, спустя всего два месяца, 17 ноября 1999 года, в Кисловодске был задержан Руслан Магаяев. В арендованном им грузовике КамАЗ нашли остатки взрывчатого вещества.

Работы по расчистке завалов на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе Олег Ласточкин/РИА Новости

В марте 2000 года по подозрению в причастности к подготовке и совершению терактов следствие объявило в федеральный розыск пятерых мужчин: Ачимеза Гочияева, Юсуфа Крымшамхалова, Тимура Батчаева, Адама Деккушева, Дениса Сайтакова.

По версии следствия, они участвовали в транспортировке взрывчатки в Москву и аренде помещений для её хранения. Позже к этому списку добавят ещё троих: Равиля Ахмярова, Хакима Абаева, Заура Батчаева.

Следователи уверены, что в группировку, причастную к взрывам, входило 15 человек. Позже станет известно, что инспектор ГИБДД Станислав Любичев за взятку в виде мешка сахара лично сопроводил грузовик террористов в Кисловодске, тем самым обеспечив им проезд без досмотра. В 2003 году его признают виновным в пособничестве террористам и приговорят к четырём годам лишения свободы.

Водителя грузовика Руслана Магаяева, вёзшего террористов, также обвинили в соучастии в преступлении, терроризме и незаконной перевозке оружия (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК). Однако позже следствие решило, что он не был в курсе планов боевиков: в 2003 году Магаяев явился в суд в качестве свидетеля обвинения.

Как установило следствие, группа террористов в начале сентября привезла в Москву 10 тонн взрывчатки, которые позже были перенаправлены к местам запланированных терактов — на ул. Гурьянова, к Борисовским прудам и на Каширское шоссе.

Террористы выполняли задание полевых командиров чеченских бандформирований — международного террориста иорданского происхождения Хаттаба и Абу Умара. За взрывы в Москве Гочияев получил от них $500 тыс.

Международные террористы, заказчики терактов в Буйнакске, Москве и Волгодонске Хаттаб и Абу Умар, а также участники группировки Ахмяров, Сайтаков и Заур Батчаев убиты в 2000–2002 годах в Чечне. Тимур Батчаев ликвидирован в декабре 2002 года в Грузии во время операции, которую проводило грузинское Министерство госбезопасности. Вместе с ним уничтожили Рашида Хубиева — СМИ называли его причастным к теракту в Москве, однако в уголовном деле человек с таким именем не фигурировал. В том же году были пойманы в Грузии и экстрадированы в Россию Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев. Ещё один фигурант дела о терактах Хаким Аббаев ликвидирован в мае 2004 года.

На свободе остаётся только лидер группировки Ачимез Гочияев — он до сих пор находится в федеральном розыске.

Акция памяти на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве Михаил Фомичев/РИА Новости

В апреле 2003 года расследование о взрывах в Москве и Волгодонске завершилось. 29 сентября дело Крымшамхалова и Деккушева направили в Мосгорсуд.

Приговор

Процесс над террористами шёл в закрытом режиме. 12 января 2004 года Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова признали виновными и приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Спустя 14 лет, в августе 2018 года, Верховный суд Чечни приговорил Крымшамхалова к 20 годам колонии особого режима за бандитизм и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным СМИ, оба террориста отбывают наказание в колонии особого режима в Соликамске, известной как «Белый лебедь».

Чтобы помнили

На месте трагедии на Каширском шоссе разбили сквер в память о жертвах взрыва. Там установлен бронзовый монумент, стилизованный под часовню. На гранитных плитах рядом с ним высечены имена погибших.