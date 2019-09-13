20 лет назад, 13 сентября 1999 года, в Москве произошёл третий в серии взрывов жилых домов теракт, организованный чеченскими боевиками.

Примерно в 5 утра на Каширском шоссе в Москве в подвале 8-этажного одноподъездного кирпичного жилого дома № 6, корпус 3, произошёл мощный взрыв. В результате здание было полностью разрушено. Погибло 124 человека, ещё семь получили ранения различной степени тяжести.

Известный журналист и публицист Андрей Медведев, вспоминая тот день, написал в своём Telegram-канале:

В те годы в каждой криминальной редакции на телевидении или в газете были радисты. У них стояли мощные сканеры, и они слушали эфир милиции, пожарных, скорой помощи. В ту ночь, на 13 сентября, у меня было очень тихое дежурство. Бытовое убийство, какой-то мелкий пожар. А потом в один момент все три сканера закричали на разные голоса: «Все свободные экипажи на Каширское шоссе. Дом восемь. Срочно, много пострадавших».

После этого в эфире прозвучало слово «взрыв». По словам журналиста, ничего страшнее после Гурьянова уже не могло быть.

На Каширке было, — заключил публицист.

Расследование

13 сентября 1999 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 205 (террористический акт). Уже 22 сентября оно было объединено в общее производство с аналогичным делом, возбуждённым после взрыва дома на ул. Гурьянова.

Экспертизы, произведённые на местах терактов в столице, показали, что взрывы были профессионально подготовлены, а в качестве взрывчатого вещества террористы использовали гексоген. Позже следователи найдут водителей и грузчиков, которые перевозили из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Москву мешки с сахаром, смешанным со взрывчаткой. Так, спустя всего два месяца, 17 ноября 1999 года, в Кисловодске был задержан Руслан Магаяев. В арендованном им грузовике КамАЗ нашли остатки взрывчатого вещества.

Работы по расчистке завалов на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссеРаботы по расчистке завалов на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссеОлег Ласточкин/РИА Новости

В марте 2000 года по подозрению в причастности к подготовке и совершению терактов следствие объявило в федеральный розыск пятерых мужчин: Ачимеза Гочияева, Юсуфа Крымшамхалова, Тимура Батчаева, Адама Деккушева, Дениса Сайтакова.

По версии следствия, они участвовали в транспортировке взрывчатки в Москву и аренде помещений для её хранения. Позже к этому списку добавят ещё троих: Равиля Ахмярова, Хакима Абаева, Заура Батчаева.

Следователи уверены, что в группировку, причастную к взрывам, входило 15 человек. Позже станет известно, что инспектор ГИБДД Станислав Любичев за взятку в виде мешка сахара лично сопроводил грузовик террористов в Кисловодске, тем самым обеспечив им проезд без досмотра. В 2003 году его признают виновным в пособничестве террористам и приговорят к четырём годам лишения свободы.

Водителя грузовика Руслана Магаяева, вёзшего террористов, также обвинили в соучастии в преступлении, терроризме и незаконной перевозке оружия (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222 УК). Однако позже следствие решило, что он не был в курсе планов боевиков: в 2003 году Магаяев явился в суд в качестве свидетеля обвинения.

Как установило следствие, группа террористов в начале сентября привезла в Москву 10 тонн взрывчатки, которые позже были перенаправлены к местам запланированных терактов — на ул. Гурьянова, к Борисовским прудам и на Каширское шоссе.

Террористы выполняли задание полевых командиров чеченских бандформирований — международного террориста иорданского происхождения Хаттаба и Абу Умара. За взрывы в Москве Гочияев получил от них $500 тыс.

Международные террористы, заказчики терактов в Буйнакске, Москве и Волгодонске Хаттаб и Абу Умар, а также участники группировки Ахмяров, Сайтаков и Заур Батчаев убиты в 2000–2002 годах в Чечне. Тимур Батчаев ликвидирован в декабре 2002 года в Грузии во время операции, которую проводило грузинское Министерство госбезопасности. Вместе с ним уничтожили Рашида Хубиева — СМИ называли его причастным к теракту в Москве, однако в уголовном деле человек с таким именем не фигурировал. В том же году были пойманы в Грузии и экстрадированы в Россию Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев. Ещё один фигурант дела о терактах Хаким Аббаев ликвидирован в мае 2004 года.

На свободе остаётся только лидер группировки Ачимез Гочияев — он до сих пор находится в федеральном розыске.

Акция памяти на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в МосквеАкция памяти на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в МосквеМихаил Фомичев/РИА Новости

В апреле 2003 года расследование о взрывах в Москве и Волгодонске завершилось. 29 сентября дело Крымшамхалова и Деккушева направили в Мосгорсуд.

Приговор

Процесс над террористами шёл в закрытом режиме. 12 января 2004 года Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова признали виновными и приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Спустя 14 лет, в августе 2018 года, Верховный суд Чечни приговорил Крымшамхалова к 20 годам колонии особого режима за бандитизм и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным СМИ, оба террориста отбывают наказание в колонии особого режима в Соликамске, известной как «Белый лебедь».

Чтобы помнили

На месте трагедии на Каширском шоссе разбили сквер в память о жертвах взрыва. Там установлен бронзовый монумент, стилизованный под часовню. На гранитных плитах рядом с ним высечены имена погибших.

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