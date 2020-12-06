14-летний мальчик насмерть отравился газом в Волгограде

https://static.news.ru/photo/69128c28-37d8-11eb-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14-летний подросток умер от отравления бытовым газом в Волгограде. Мальчик был дома один, так как его мать попала в больницу.

Как сообщает СУ СК РФ по Волгоградской области, инцидент произошёл в частном доме на севере города. Мальчик и его мать жили на цокольном этаже, где арендовали комнату. Там же находились кухня и система газового обогрева.

2 декабря мать погибшего госпитализировали с вирусной инфекцией. 5 декабря хозяин дома почувствовал запах газа и спустился на цокольный этаж. Мужчина увидел безжизненное тело ребёнка, лежащее на полу. Хозяин обнаружил, что огонь в газовом котле погас, но подача газа не прекратилась.

Следственный отдел по Тракторозаводскому району СУ СК РФ по региону организовал доследственную проверку по факту гибели подростка. Отравление бытовым газом пока рассматривается как основная версия смерти.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новосибирске. Семеро учеников одной из гимназий города обратились в больницы с симптомами отравления. По словам их родителей, самочувствие детей ухудшилось после посещения столовой.