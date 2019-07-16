Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Бывший высокопоставленный сотрудник PlayStation Джон Блейк присоединился к Disney. Он вступил в должность вице-президента по развитию бизнеса и лицензированию игр компании.

Disney намерена значительно усилить свою стратегию в области видеоигр. Основой обязанностью Блейка станет «помочь паре замечательных разработчиков и издателей с лучшими в мире проектами».

Я был фанатом Диснея всю свою жизнь — анимацию, фильмы, Pixar — а теперь «Звёздные войны», Marvel, Fox и все остальное? Сейчас наступило удивительное время, чтобы перенести эти миры в игры и интерактивное пространство, — написал новый вице-президент в Twitter.

Блейк проработал в PlayStation пять лет и за это время успел принять участие в развитии VR-игр для PS4 и создании «Человека-паука».

Ранее News.ru рассказал, что платформер Super Mario Maker 2 занял первое место в британском чарте. Игра удерживает лидерство третью неделю подряд, несмотря на падение продаж на 38%.

 

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