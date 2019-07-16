https://static.news.ru/photo/6b7fa41c-a7a8-11e9-b651-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Бывший высокопоставленный сотрудник PlayStation Джон Блейк присоединился к Disney. Он вступил в должность вице-президента по развитию бизнеса и лицензированию игр компании.

I've been a Disney fan my entire life - animation, live action, Pixar - and now Star Wars, Marvel, Fox and everything else? It's an amazing time to bring those worlds to the games and interactive space! And it's a wonderful team - "It takes people to make the dream a reality." — johntdrake (@johntdrake) 15 июля 2019 г.

Disney намерена значительно усилить свою стратегию в области видеоигр. Основой обязанностью Блейка станет «помочь паре замечательных разработчиков и издателей с лучшими в мире проектами».

Я был фанатом Диснея всю свою жизнь — анимацию, фильмы, Pixar — а теперь «Звёздные войны», Marvel, Fox и все остальное? Сейчас наступило удивительное время, чтобы перенести эти миры в игры и интерактивное пространство, — написал новый вице-президент в Twitter.

Блейк проработал в PlayStation пять лет и за это время успел принять участие в развитии VR-игр для PS4 и создании «Человека-паука».

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