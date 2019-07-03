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Российские пользователи PS Store обратили внимание на изменение июльской линейки игр для подписчиков PS Plus. Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».

Юзеры предположили, что в сервисе произошла ошибка, однако позже Sony подтвердила изменение подборки. Теперь она включает в себя расширенное издание Detroit, также добавляющее в библиотеку игр Heavy Rain. В начале...