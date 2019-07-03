Studio MDHR опубликовала тизер-трейлер дополнения для run and gun-платформера Cuphead. Авторы также объявили о переносе даты выхода DLC с 2019 на 2020 год.
Студии потребуется дополнительное время для доработки. DLC добавит новых боссов, оружие, способности, а также одного играбельного персонажа — мисс Чашку (Ms. Chalice).
Cuphead стала одним из самых необычных релизов 2017 года. Создатели игры позаимствовали визуальный стиль у американских мультфильмов 1930-х годов, добавили аутентичный сауднтрек и разозлили немало человек повышенной сложностью.
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