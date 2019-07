Смотрите WORLD PREMIERE COD MW GUNFIGHT STREAM! (Full MP UNIVERSE Reveal on 8/1) #COD_Partner от LEGIQN на www.twitch.tv

Раунд будет длиться всего 40 секунд. Все игроки в начале каждого матча получат одинаковый комплект вооружения, и побеждает тот дуэт, который первый выиграет в шести столкновениях. В случае ничьи на карте появится флаг — командам предстоит захватить его и удерживать в течение трёх секунд.

По словам журналистов, Gunfight очень отличается от сетевых режимов прошлых частей Call of Duty: все матчи проходят практически молниеносно, а сами игроки всегда находятся в равных условиях, поэтому победа будет зависеть только от их навыков.

Полноценная презентация мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare пройдёт 1 августа в 20:00 по московскому времени. Сам игра поступит в продажу 25 октября на PC, PS4 и Xbox One.