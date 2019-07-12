Компания Activision в сотрудничестве с несколькими стримерами представила многопользовательский режим Gunfight для шутера Call of Duty: Modern Warfare. Это новый тип матчей, в которых две команды по двое человек сражаются друг с другом на небольших картах.
Раунд будет длиться всего 40 секунд. Все игроки в начале каждого матча получат одинаковый комплект вооружения, и побеждает тот дуэт, который первый выиграет в шести столкновениях. В случае ничьи на карте появится флаг — командам предстоит захватить его и удерживать в течение трёх секунд.
По словам журналистов, Gunfight очень отличается от сетевых режимов прошлых частей Call of Duty: все матчи проходят практически молниеносно, а сами игроки всегда находятся в равных условиях, поэтому победа будет зависеть только от их навыков.
Полноценная презентация мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare пройдёт 1 августа в 20:00 по московскому времени. Сам игра поступит в продажу 25 октября на PC, PS4 и Xbox One.
A new generation of Call of Duty multiplayer is coming.