https://static.news.ru/photo/6e9b0666-9b58-11e9-b094-fa163e074e61_1024.jpg Фото: https://instagram.com/dallasstars

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.

The Dallas Stars have bought out the final year of RW Valeri Nichushkin's contract. Nichushkin had one year remaining at $2.95-million on his two-year contract with Dallas. https://t.co/icJmE2IO8Y — Dallas Stars (@DallasStars) June 30, 2019

24-летний россиянин должен был заработать $2,95 млн по оставшемуся году соглашения.

Соглашение Ничушкина должно было длиться до конца сезона-2019/20.

В завершившемся сезоне 24-летний Ничушкин стал обладателем антирекорда лиги. Он стал полевым хоккеистом в истории, кто в «регулярке» не забросил ни одной шайбы, при этом проведя более 50 матчей.

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