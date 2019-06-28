Фото: https://instagram.com/dallasstars

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.

24-летний россиянин должен был заработать $2,95 млн по оставшемуся году соглашения. 

Соглашение Ничушкина должно было длиться до конца сезона-2019/20.

В завершившемся сезоне 24-летний Ничушкин стал обладателем антирекорда лиги. Он стал полевым хоккеистом в истории, кто в «регулярке» не забросил ни одной шайбы, при этом проведя более 50 матчей.

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