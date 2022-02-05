Женская сборная России по хоккею всухую проиграла США на Олимпиаде

Женская сборная России по хоккею проиграла США на групповом этапе Олимпиады в Пекине. Итоговый счёт встречи — 5:0 в пользу американок (1:0, 1:0, 3:0).

В составе победителей по шайбе забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкль, Джесси Компер и Александра Карпентер.

Одолев россиянок, сборная США вышла на второе место в группе А с шестью очками, на первом месте — сборная Канады. На их счету также шесть очков, но они в двух матчах забросили 23 шайбы (пропустили дважды). Сборная России в своём активе имеет три очка и идёт на третьем месте. В группе А также выступают команды Швейцарии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).