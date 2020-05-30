Жена Малкина объяснила американское гражданство хоккеиста

https://static.news.ru/photo/d441f84c-a257-11ea-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/Global Look Press

Анна Кастерова, супруга российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина, объяснила наличие у мужа американского гражданства.

У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. Это была вынужденная мера, — цитирует Кастерову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что её очень расстраивает критика в адрес Малкина из-за наличия у него американского гражданства. Кастерова подчеркнула, что Малкин является патриотом России и не отказывался от своей страны.

О ситуации со вторым паспортом члена российской сборной сообщалось ещё в октября 2019 года. Скоро эту информацию подтвердил и сам Малкин, рассказав, что и его ребёнок получил двойное гражданство.

Ранее хоккеист Евгений Малкин поделился подробностями страшной картины с коронавирусом, которая сейчас происходит в Нью-Йорке. Спортсмен, однако, не теряет надежды, что вся эта «передряга» закончится и человечество сумеет её победить, писал NEWS.ru.