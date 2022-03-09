Зачехлил: как Овечкин догонял легендарного Ягра по голам в НХЛ

В условиях практически полного отсутствия россиян на международной спортивной арене успехи Александра Овечкина в НХЛ вызывают ещё больше положительных эмоций, чем раньше. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Калгари Флэймз» оформил дубль и по количеству голов в регулярном чемпионате в карьере догнал легендарного чеха Яромира Ягра. Рассказываем подробнее об историческом достижении россиянина.

Огненный дубль

Матч с «Калгари» начался для столичного клуба очень непросто. Уже на десятой минуте команда Овечкина пропустила шайбу, а в середине второго периода начала «гореть» со счётом 0:2. Однако «Кэпиталз» удалось очень быстро вернуться в игру и восстановить равенство. Буквально через пару смен после второго гола «Флэймз» Конор Шири здорово сыграл на добивании и отыграл одну шайбу, а затем наступило время Овечкина.

Форвард вместе с соотечественником Евгенией Кузнецовым задавил прессингом соперника в чужой зоне, благодаря чему оказался с шайбой на убойной позиции прямо перед воротами. Мастер такого уровня редко промахивается из подобных ситуаций — 2:2.

На стыке второго и третьего периодов «Вашингтон» поразил ворота канадцев ещё дважды, а «Калгари» отличился один раз. В итоге к концовке «Кэпиталз» подошли с преимуществом в одну шайбу, тут соперник предсказуемо решил снять вратаря. Восстановить равенство в счёте не удалось, зато Овечкин поразил пустые ворота и забросил историческую шайбу. В концовке «Калгари» снова приблизился к сопернику на один гол, но «Вашингтон» устоял — 5:4.

Александр Овечкин AP/TASS

Назло рекордам

Дубль в игре с «Калгари» позволил Овечкину довести количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 766. Теперь россиянин сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Следующий гол сделает Овечкина самым результативным европейцем в регулярках НХЛ. Ягр вряд ли сможет чем-то ответить. Чех в феврале отметил 50-летие и, хоть до сих пор и умудряется играть в родном чемпионате, в НХЛ вряд ли вернётся.

Помимо окончания погони за Ягром в матче с «Калгари» произошло ещё несколько примечательных событий для Овечкина. Россиянин провёл 1000-й матч вместе со шведским нападающим «Кэпиталз» Никласом Бэкстрёмом, а также сократил отставание до девяти шайб от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Кроме того, Ови вплотную приблизился к Горди Хоу в споре хоккеистов, чаще всех забрасывавших победные шайбы. Сейчас у россиянина 120 таких голов, а у канадца, умершего в 2016-м, всего на одно взятие ворот больше.

Я никогда не видел такого голодного до голов, хитов и передач игрока. Когда Ови в ударе, его никому не остановить, и вся команда следует за ним. Мне повезло, что мы столько лет играем вместе и я могу наблюдать за ним вблизи, — заявил Бэкстрём.

В нынешнем сезоне Овечкин находится в блестящей форме. Россиянин в свои 36 лет наколотил уже 36 шайб и, что самое удивительное, оформил 34 голевые передачи. Во многих предыдущих сезонах у форварда наблюдался гораздо более явный перекос в сторону голов. Тем обиднее, что прекрасная форма Ови никак не помогает сборной России.

Сначала из-за коронавирусных рисков НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине, а затем произошли известные события на Украине. IIHF решила отстранить сборную России от чемпионата мира — 2022 в Финляндии, и Овечкин лишился шанса помочь команде там. Не факт, что «Вашингтон» к этому моменту вылетел бы из Кубка Стэнли, однако теперь звёздный форвард не выступит в составе национальной команды в любом случае. Овечкин всегда с радостью приезжал в расположение сборной.

Канадцы под прицелом

После того как Овечкин догнал Ягра, на пути у россиянина к званию лучшего снайпера НХЛ в истории остаются два ранее упомянутых канадца, которые не являются действующими игроками. На втором месте с 801 шайбой находится Хоу, а лидерство удерживает Гретцки, на счету которого аж 894 гола.

В том, что Овечкин побьёт достижение Хоу, мало кто сомневается. Россиянин и не задумывается о завершении карьеры, а с учётом его средней результативности достижение канадца может пасть уже в следующем сезоне. После этого Ови останется забросить чуть больше 90 шайб, чтобы превзойти Гретцки. Это тоже не кажется чем-то невозможным, но возраст у россиянина к этому моменту будет ещё более солидным.

Однако тот же Ягр не сомневается, что Овечкину под силу переписать историю. Он отмечает, что помешать россиянину могут только тяжёлые травмы. Очень хочется надеяться, что со здоровьем у форварда будет всё в порядке. А уж с мотивацией и уровнем физической подготовки в ближайшие сезоны проблем не предвидится.