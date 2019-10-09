https://static.news.ru/photo/9ba62f58-eace-11e9-8185-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ/vk.com

Подмосковный «Витязь», ведущий борьбу со столичными «армейцами» за лидерство в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потерпел поражение в Нижнем Новгороде от местного «Торпедо» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

Гостям удавалось дважды повести в счёте благодаря голам Ивана Ларичева (4-я минута) и Пекки Йормакки (28-я), однако «автозаводцы» не только отыгрывались усилиями Куинтона Хаудена (26-я) и Дамира Жафярова (35-я, в меньшинстве), но и в третьем периоде забросили победные шайбы. Их авторами стали Михаил Орлов (42-я) и Михаил Варнаков (52-я).

Эта шайба стала для Варнакова двухсотой в КХЛ, а «Торпедо» выиграло у «Витязя» уже десятый домашний матч подряд, не зная поражений с 8 января 2013 года.

У подмосковной команды осталось 25 очков после 15 проведённых встреч — абсолютно идентичные показатели имеет ЦСКА.

Череповецкая «Северсталь» на своей площадке переиграла московский «Спартак» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

Победу «сталеварам» обеспечили точные броски Сергея Монахова (12-я минута), Владислава Провольнева (38-я) и Германа Грачёва (46-я).

«Красно-белые» ответили голами Артёма Фёдорова (54-я минута) и Якова Рылова (за 20 секунд до финальной сирены), но сравнять счёт не успели.

В динамовском дерби клубов Риги и Минска верх взяли латвийцы, прервав серию из восьми поражений, — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1).

Рижане все три шайбы забросили в стартовые десять минут матча, причём Картер Эштон оформил дубль (голы на 4-й и 10-й минутах), один раз отличился Гинтс Мейя (8-я).

У минчан шайбы забили Владислав Ерёменко (8-я минута, спустя 11 секунд после гола Мейи) и Андрей Костицын (53-я).

Ворота гостей защищал 19-летний голкипер Никита Толопило, для которого этот матч стал дебютным в КХЛ.

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