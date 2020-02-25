Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» анонсировал дебют российского нападающего Ильи Ковальчука, опубликовав на официальной странице в Twitter снимок из раздевалки.
Завтра должно быть весело, — написано под фотографией.
Tomorrow should be fun— Washington Capitals (@Capitals)
#ALLCAPS pic.twitter.com/VSIvcIlBjR February 25, 2020
36-летнего хоккеиста, ранее выступающего за «Монреаль Канадиенс»,
В «Кэпиталз» Ковальчук будет выступать под 17-м номером, ранее писал NEWS.ru.
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