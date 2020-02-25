https://static.news.ru/photo/b96e45b2-5797-11ea-b13e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» анонсировал дебют российского нападающего Ильи Ковальчука, опубликовав на официальной странице в Twitter снимок из раздевалки.

Завтра должно быть весело, — написано под фотографией.

36-летнего хоккеиста, ранее выступающего за «Монреаль Канадиенс», обменяли на право выбора в третьем раунде ежегодного драфта НХЛ.

В «Кэпиталз» Ковальчук будет выступать под 17-м номером, ранее писал NEWS.ru.