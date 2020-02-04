https://static.news.ru/photo/9c2d8000-4728-11ea-87aa-fa163e074e61_660.jpg Иван Игумнов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренерский штаб сборной России по хоккею произвёл замены в составе команды на Шведские хоккейные игры.

Вместо Сергея Толчинского и Дмитрия Воронкова, которые получили травмы, в команду вызваны Иван Игумнов, Павел Порядин и Артем Швец-Роговой, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ранее был назван состав сборной России на третий этап Евротура — Шведские игры, писал NEWS.ru.

Первый матч пройдёт на арене Helsinki Ice Hall против команды Финляндии 6 февраля. После этого россияне отправятся в столицу Швеции и сыграют с хозяевами этапа 8 февраля. Третий этап Евротура завершится для сборной России 9 февраля заключительным матчем против чехов.

После первых двух этапов Евротура национальная сборная России располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав семь очков после шести игр.