В НХЛ задумались о пропуске Олимпиады в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обсуждают вопрос о возможном отказе от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на сайте NHLPA. Поводом для разговоров стали участившиеся случаи заболевания коронавирусом среди представителей чемпионата.

Отмечается , что окончательное решение о поездке хоккеистов НХЛ в Пекин будет объявлено в ближайшие дни. В то же время в NHLPA заявили, что не намерены прерывать регулярный чемпионат, несмотря на рост инфицированных.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее стало известно, что НХЛ совместно с NHLPA рассматривает идею организации Кубка мира или специального турнира с участием национальных команд. Это будет сделано в том случае, если заокеанская лига решит отказаться от поездки на Олимпиаду в Пекине.