В НХЛ провели беседу с Овечкиным о спецоперации на Украине Гендиректор «Вашингтона» провел разговор с Овечкиным о специальной операции на Украине

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Александр Овечкин

Руководство клуба НХЛ Washington Capitals провело беседу с капитаном команды Александром Овечкиным о ситуации на Украине. Об этом рассказал генеральным менеджер клуба Брайан Маклеллан. Его слова приводит The Athletic.

Я точно не знаю, как он относится к происходящему. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что происходит. У меня есть своя точка зрения, но я не знаю, что думают обо всем этом российские игроки, — сказал Маклеллан.

Александру Овечкину 37 лет. В американском клубе провёл 17 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В январе 2008 года подписал 13-летний контракт на $124 млн, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В составе Washington Capitals стал обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

В настоящее время занимает третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ с 780 шайбами, уступая по этому показателю Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Ранее Овечкин заявил, что не сталкивается с русофобией в США. До этого некоторые американские болельщики предлагали запретить хоккеисту въезд в страну, так как он принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» в Москве.