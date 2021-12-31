В Чехии назвали ошибкой снятие хоккеистов с рейса вместе с россиянами

Менеджер молодёжной сборной Чехии Отакар Черный утверждает, что его подопечных сняли с рейса в Калгари по ошибке. С этого же рейса сняли молодёжную сборную России из-за того, что некоторые игроки были без масок. Черный заявил, что россияне не соблюдали «гигиенические правила, в чём явно сыграл свою роль и алкоголь». Чехов, по его словам, высадили, так как они были одеты в похожую форму, сообщает пражское сетевое издание Hokej.

Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолёт, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чём явно играл свою роль и алкоголь, — рассказал менеджер.

Он добавил, что по прибытии чешской команды в аэропорт они заметили российских игроков, сидящих в баре.

По утверждению Черного, на российских спортсменов жаловались и некоторые пассажиры. В итоге экипаж принял решение вывести всех виновных из самолёта. При этом в их число попали и чешские хоккеисты, поскольку они были одеты в точно такую же форму, как и россияне, утверждает Черный. При этом финны, одетые в иную форму, смогли улететь на этом самолёте.

Как заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, необходимо применить жёсткие меры к снятым с рейса хоккеистам молодёжной сборной России. Это необходимо для того, чтобы хоккеисты больше не повторяли таких поступков.

1 января 2022 года хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.