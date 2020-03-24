https://static.news.ru/photo/3be7d0e6-6e7a-11ea-b37c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Радионов Фото: hawk.ru

Спортивный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Радионов ушёл из жизни в 48 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

Евгений Анатольевич был с командой всегда, даже когда было очень тяжело, он оставался в «Авангарде» — до последнего дня, — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Радионов работал в «Авангарде» на протяжении шести сезонов.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.