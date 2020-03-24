Спортивный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Евгений Радионов ушёл из жизни в 48 лет после продолжительной борьбы с болезнью.
Евгений Анатольевич был с командой всегда, даже когда было очень тяжело, он оставался в «Авангарде» — до последнего дня, — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.
Радионов работал в «Авангарде» на протяжении шести сезонов.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет от коронавируса нового типа. Лоренсо Санс поступил в больницу 17 марта с высокой температурой, его протестировали на COVID-19. Тест оказался положительным.
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