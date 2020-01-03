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Бывший вице-президент и владелец хоккейного клуба «Спартак» Гелани Товбулатов умер в Москве от рака лёгких.

Об этом сообщил спортивный журналист Всеволод Кукушкин. Мужчина последние три недели лежал в больнице и не вставал с постели, передаёт ТАСС.

Товбулатов владел командой с 1993 по 1999 год. Также он являлся учредителем Кубка «Спартака», который проходил с 1994 по 2007 год.

Ранее в больнице в Греции умер композитор Танос Микруцикос. Мужчина долгое время болел раком. Причиной смерти стали остановка сердца и дыхания, писал NEWS.ru.