У нас отмена: МЧМ закончился, не успев толком начаться

Любители хоккея пребывают в шоке. Молодёжный чемпионат мира, который традиционно проходит в новогодние праздники, отменён. Причиной стала вспышка коронавируса в составе сразу нескольких команд. Рассказываем подробнее о случившемся.

Следуя рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, было решено, что из-за продолжающегося распространения «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции молодёжный чемпионат мира 2022 года будет отменён, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников, — такое заявление появилось на сайте IIHF в ночь на четверг, 30 декабря. По домам

Мало кто сомневался, что IIHF отреагирует как-то иначе на тот сумасшедший дом, в который превратился турнир. 29 декабря были отменены сразу три встречи. Из-за коронавируса у одного из чешских хоккеистов его сборной был выписан «технарь» в игре с Финляндией. Такая же участь ждала и действующего обладателя титула сборную США, которая заочно проиграла Швейцарии.

Последней же каплей стал положительный тест лидера сборной России Матвея Мичкова. После этой новости «красная машина» также была наказана техническим поражением, а абсолютно всем стало очевидно, что дальше этот фарс продолжаться не может. Турнир нужно было отменять, чтобы не позориться.

«Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда — разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание — и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира», — заявил «Чемпионату.com» главный тренер сборной России Сергей Зубов.

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Без «пузырей» и организованности

МЧМ в Канаде, по свидетельствам очевидцев, проходил в атмосфере ковидной безалаберности. Так называемый «пузырь», который в последнее время организовывается для команд на всех крупных турнирах, в этот раз не выдерживал никакой критики.

По словам спортивного агента Аллана Уолша, игроки носили маски и соблюдали социальную дистанцию, однако доступ к отелям, где жили команды, не был ограничен. Американец в своём Twitter подчеркнул, что по коридорам и в общих зонах слонялась случайная публика, так что для объяснения вспышки коронавируса совершенно не нужно проводить спецрасследований.

Удивительный турнир — и самое главное, организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища, — написал в Instagram комментатор Денис Казанский, работавший в Канаде для Первого канала.

IIHF признала ошибки при организации турнира. В федерации отметили, что недооценили опасность распространения нового штамма коронавируса и ввели недостаточное количество ограничений.

Жизнь после МЧМ

Недавно избранный глава IIHF Люк Тардиф после новости об отмене турнира сделал сенсационное заявление. По его словам, федерация не планирует окончательно хоронить МЧМ-2022, а хочет заново провести соревнования летом следующего года. Предварительно, мировое первенство должно пройти в июне.

Razvan Pasarica/Global Look Press

При этом к выступлению на МЧМ могут допустить всех игроков, которые участвовали в нынешнем турнире. Даже тех, кому к лету будет больше 20 лет. Пока оценить шансы на успех организации такого первенства очень тяжело, но желание Тардифа не оставлять целое поколение хоккеистов без крупного турнира похвальное.

Как бы ни сложилась судьба этой инициативы, следующий чемпионат мира должен пройти под новый 2023-й год в России. Турнир примут Новосибирск и Омск. Мировое первенство в нашей стране состоится в третий раз в истории.

Дебют Зубова и подвиги Мичкова

На МЧМ в составе сборной России дебютировал главный тренер Сергей Зубов, а команда успела провести только две встречи. В первом поединке россиян за огромное количество удалений наказали шведы, которые одержали победу со счётом 6:3, а во втором матче команда реабилитировалась в поединке со Швейцарией (4:2). Делать далекоидущие выводы по первым двум играм было бы преждевременно, но в целом скоротечное выступление россиян на турнире оставило смешанные впечатления.

Звездой чемпионата мира должен был стать 17-летний форвард сборной России Матвей Мичков, который оформил дубль в ворота шведов, а затем ещё один раз огорчил швейцарцев. Радует то, что возраст игрока позволит ему выступить ещё не на одном МЧМ.