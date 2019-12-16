https://static.news.ru/photo/7513d84e-2008-11ea-8f7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что национальная сборная должна была занять первое место на Кубке Первого канала.

Я считаю, что мы заслуживали победу на турнире. У нас был неудачный старт, но потенциально мы должны были побеждать в той игре, — цитирует Третьяка ТАСС.

Он отметил, что россияне создали больше моментов, чем шведы, но хорошо сыграл вратарь Ларс Юханссон.

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. В другом матче сборная Швеции обыграла команду Чехии (3:1) и выиграла Кубок Первого канала. Россияне заняли второе место, писал NEWS.ru.