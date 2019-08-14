https://static.news.ru/photo/9aee714c-be6e-11e9-8003-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ткачев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Нападающий петербургского СКА Владимир Ткачёв рассказал, почему этим летом он решил не уезжать в НХЛ. В минувшем сезоне хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев».

Сначала были варианты из НХЛ. Но нас с агентом не устроили условия, мы хотели, чтобы я хотя бы начал сезон в НХЛ, однако гарантий мне никто не дал. Я только думал, что делать дальше, в это же время висело предложение от СКА. Посмотрел, что многие лидеры ушли, есть шанс закрепиться в этой команде и прогрессировать, — приводит слова Ткачёва Sport24 .

Форвард отметил, что у него было 3–4 неплохих предложения из Америки, но там ему могли бы гарантировать место лишь в четвёртом звене, что Ткачёва совершенно не устраивало.

Он отметил, что уехал бы в США в том случае, если бы «Салават» не стал его обменивать в СКА. Хоккеист уверен, что сможет прибавлять в Санкт-Петербурге.

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