Стало известно, как хоккеисты «молодёжки» отметят Новый год на карантине

Российским хоккеистам молодёжной сборной России, которые во время празднования Нового года будут находиться в Канаде, запретят покидать номера отеля, заявил «Чемпионату» капитан российской команды Марат Хуснутдинов. Он добавил, что игроки будут следовать правилам и поздравят друг друга по видео.

Будем делать всё по правилам. Скажут не выходить — не будем выходить. Поздравим друг друга по видео, — сказал Хуснутдинов.

По словам капитана молодёжной сборной России, от представителей команды сейчас «требуется выполнять то, что просят».

Ранее главный тренер «молодёжки» Сергей Зубов назвал «тяжёлым ударом» отмену первенства планеты по хоккею 2022 года. Как он сказал, в чемпионат мира было вложено много сил, однако «вмешались обстоятельства».

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. Тем не менее к 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить соревнования из-за роста числа инфицированных коронавирусом.