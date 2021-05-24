Спасибо, что не здесь: Овечкин не приедет играть за сборную на ЧМ

Третий год подряд «Вашингтон» вылетает из борьбы за Кубок Стэнли в первом же раунде плей-офф. Сразу несколько хоккеистов «Бостон Брюинз» провели серию на высшем уровне, чего не скажешь про команду Александра Овечкина. «Столичным» пора менять ситуацию изнутри. Рассказываем, почему «Кэпс» снова настигла неудача и из-за чего Ови не приедет в сборную на чемпионат мира.

Провал «Вашингтона» имеет сразу ряд причин

В серии из пяти встреч «Вашингтон» забросил только семь шайб, из которых четыре гола оформили ребята четвёртого звена. И тут речь идёт об игре пять на пять. Александр Великий в этом формате остался без очков. Но эта беда коснулась и других лидеров — Ти Джея Оши, Энтони Манту, Ларса Бэкстрема, Джона Карлсона, Евгения Кузнецова.

Зато отличались ребята из команды соперников. Вспомнить хотя бы Брэда Маршана. Мало того что он положил крутейшую шайбу в овертайме второй встречи, которая привела к победе, нападающий не оставил шанса сопернику и в четвёртой игре. Такими эпизодами «Вашингтон» в этом плей-офф похвалиться не может.

Всё решилось, на самом деле, после финальной сирены третьего матча, когда Александр Овечкин сломал клюшку и яростно отчитывал соотечественника, голкипера Илью Самсонова. Несмотря на то что вратарь отразил 40 бросков из 43 возможных, он запомнился одним — выходом из своей зоны, который привёл к самому лёгкому голу в НХЛ форварда Крейга Смита. Тогда болельщики набросились на Ови, требуя в Twitter не подписывать с ним новый контракт. Они-то думали, что выправить ситуацию ещё возможно. Счёт в серии всего-то был 2-1, и только легенда «Вашингтона» видела логический конец.

Но задумывался ли Овечкин или главный тренер Питер Лавиолетт об эффективности хоккеистов? Хотя о чём это мы? Ни о какой эффективности «столичных» в этой серии говорить не приходится. Да и что тут обсуждать, если реализация лишнего составила 14,3% против 26,3% у «Бостона». По голам в большинстве «Вашингтон» также уступает, пусть и в две шайбы (3:5). Но здесь главный акцент на том, что «Медведи из Бостона» оставались в полном составе в самые ключевые моменты встреч. В первой игре форварду Нику Ритчи удалось сравнять счёт во втором периоде (что в итоге привело к победе). В третьей встрече тот самый Маршан перевёл игру в овертайм благодаря шайбе, заброшенной в большинстве. А в четвёртом матче Маршан и Давид Пастрняк дважды реализовали лишнего — отыгрывать такие шайбы даже для «Кэпс» слишком сложно.

Кстати, четвёртый матч. Когда нужно было собраться и проявить командность, «столичные» вышли полностью рассредоточенные. Вот «Бостон» забивает первую шайбу в первом же периоде. Имея все шансы сравнять счёт и перевести ситуацию под свой контроль, «Вашингтон» пасует. Это привело ещё к двум голам в заключительном отрезке в течение одной минуты и трёх секунд. И эти 3:0 на табло изменить было уже невозможно. А после четвёртой пропущенной шайбы «Вашингтон» был нокаутирован.

Лавиолетту и руководству сейчас самое время серьёзно задуматься об усилении. Да, оно не даст результат сразу, но наиграть ребят и показать результат через сезон-другой вполне реально.

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Выбор Овечкина не присоединяться к сборной на ЧМ логичен

Но что для одних плохо, для других просто замечательно. Новость про вылет «Кэпиталз» сразу же порадовала болельщиков сборной России и Федерацию хоккея страны. Казалось, что это значило только одно — Ови присоединится к сборной.

Только вот как говорят великие: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Александр на ЧМ не выступит, и это тоже логично. Мы уже писали о регламенте и трудностях, с которыми предстоит столкнуться хоккеистам, которые во время турнира приедут помогать национальным командам. Но главное — в другом. Ови и так недавно выпадал из обоймы, получив травму. Зачем ему обострять недавно залеченные раны?

Да и объективно, сейчас Ови не в лучшей форме. Звёздное имя — это хорошо, но если нет обратной связи, то оно не имеет значения.

Кто вместо него

Замену Великому нашли очень быстро. В ближайшее время к сборной России присоединятся Дмитрий Орлов и Илья Самсонов из «Вашингтона», а также Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса». Усиление неплохое, но нужное ли?

Например, Тарасенко перед вылетом из первого раунда плей-офф отметился дублем в ворота «Колорадо». Да, его третья операция на плече даёт о себе знать, но игрок такого уровня может серьёзно укрепить команду. С его помощью можно залатать плешь в нападении.

А вот с Орловым, который пусть и не всегда защищал ворота Самсонова достойно, но точно не хуже других собранных в сборной, ситуация немного иная. У нас и так линия обороны между собой контактирует не лучшим образом, а с приездом Орлова придётся снова налаживать химию и выстраивать понимание. Две победы на предварительном этапе группы не дают никаких ответов. Но пары постепенно вырисовываются, и разбивать их не станет лучшим решением. Непонятно, что будет делать Брагин в этой ситуации.

Зато очевидно его решение пригласить Самсонова. Вратарская линия не просто требовала, она кричала о необходимости подмоги. И совершенно очевидно, что ставка сделана именно на игрока НХЛ. И Илья — это тот самый голкипер, который справится. Если вы сомневаетесь в этом из-за вылета в первом же раунде плей-офф, то посмотрите статистику и количество сейвов. Пусть он не является вторым Сергеем Бобровским, но явно сильнее наших Бочарова и Самсонова.

Это всё выводит команду Брагина в фавориты на бумаге. На льду пока ребята тоже демонстрируют не худший хоккей, если закрывать глаза на защиту, которая продолжает допускать необъяснимые промахи. Но на фоне поражений шведов — белорусам, финнов — казахам, а канадцев — латышам у нас пока всё действительно неплохо. Пусть баланс пока не найден, остаётся неделя, чтобы закрыть все слабые позиции.