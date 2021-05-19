Это будет провал: что ожидает сборную России на ЧМ по хоккею

21 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Принять международное первенство должны были две страны — Белоруссия и Латвия. Однако осенью прошлого года мировое сообщество взбунтовалось. И это понятно: после переизбрания Александра Лукашенко президентом РБ, в стране начались волнения, которые локально продолжаются до сих пор. Главе Международной федерации хоккея на льду Рене Фазелю ничего не оставалось, как лишить Белоруссию возможности проведения своей части турнира. А учитывая эпидемиологическую ситуацию в других странах, заменить республику не согласился никто. Так что участники соревнований проведут несколько недель в Риге в пузыре.

Именно последнее для многих спортсменов стало поводом к отказу от участия в ЧМ. И это при том, что Национальная хоккейная лига как раз в кои-то веки разрешила участникам организации отправиться на турнир. НХЛ поступила просто хитро. Сами посудите: раньше лига отказывалась отпускать хоккеистов, аргументируя это риском получить травму и выбыть на неопределённый срок из сезона. А тут резко такой фактор перестал иметь значение. Логично, хоккеисты и так провели сезон-2020/21 в пузыре. Ехать в ещё один — это психологический стресс. Но теперь к НХЛ никаких вопросов возникнуть не может — игроков-то отпустили, а ехать или нет — уже их решение.

Регламент

В Риге изначально была всего одна арена для проведения своей части ЧМ, но очень быстро нашлась вторая. Матчи пройдут на «Арене Рига» вместимостью 10 226 зрителей и «Олимпийском спортивном центре», который вмещает шесть тысяч человек. Хотя сейчас как раз вся эта вместимость роли не играет.

Регламент турнира классический: 16 команд будут разделены на две группы по восемь команд в каждой. Четыре лучшие команды проходят в четвертьфинал, где пройдут игры на вылет.

Россия, которая из-за санкций на соревнованиях будет называться «Команда ОКР» встретится в группе А со сборными Чехии (21 мая), Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая), Белоруссии (1 июня).

В группе B выступят Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Вновь костяк — игроки СКА

На данный момент тренерский штаб сборной во главе с Валерием Брагиным заявил 26 игроков из 28 — два места оставлены под голкипера и нападающего, которые могут присоединиться во время чемпионата после вылета из плей-офф НХЛ. Только в чём смысл? Допустим, вылетают ребята в первом же раунде, но помочь сборной заокеанские хоккеисты смогут только в четвертьфинале (минимум): перелёт через всю Атлантику, недельный карантин. Зачем нужен голкипер и НХЛовский нападающий на несколько матчей? Но, опять же, это произойдёт в случае выхода из группы.

Валерий Брагинов vk.com/fhr

Вопросов к тренерскому штабу уйма. Например, где капитан и защитник Егор Яковлев. По итогам сезона Континентальной хоккейной лиги он стал одним из лучших в своём амплуа. И если в руководстве сборной 29-летнего игрока «Металлурга» оценивали по итогам выступлений в Чехии, то почему тогда оставили место за тем же Григорием Дроновым, который привёз буллит в матче против хозяев Евротура и в целом выглядел не самым уверенным игроком? Урок, что ли? Мол, посмотрите и запомните: капитанская повязка, доверенная Егору после травмы Вадима Шипачёва, не даёт гарантию для участия в серьёзном турнире.

Второй вопрос — выбор голкиперов. Ивана Федотова и Александра Самонова предпочли Ивану Бочарову. В целом это было бы объяснимо, если бы первый не провалил матч с чехами, а второй чуть не упустил победу над шведами. Причём, оба даже на юношеских и молодёжных мировых первенствах не выступали. Очень бы не хотелось верить, что решение Брагина связано со сменой прописки. С нового сезона Федотов будет выступать за московский ЦСКА. Это, конечно, не любимый сборной СКА, но тоже недалеко ушёл.

Бочаров же теперь может оказаться в воротах национальной команды в одном случае — если кто-то из основных вратарей травмируется или потеряет доверие Брагина. Но и тут ФХР предусмотрительно оставила место для игрока НХЛ.

По вызванным нападающим вопросов почти нет. Разве что, откуда в заявке Сергей Толчинский, который из-за болезни пропустил чешские игры? Каменев, Швец-Роговой? Оба в своих-то клубах не показывают результат, а тут «здравствуйте, рады видеть». Да и в целом нападающие СКА (как уже привычно видеть) в списке, а нападающие «Авангарда» за бортом. Получается, неважно, борешься ты за Кубок Гагарина или вылетаешь в полуфинале, но для одних — всё, для других — ничего.

Зачем брать с собой Василия Подколзина, Илью Сафонова и Кирилла Марченко, если они остаются фактически вне заявки? Последний так вообще будет работать по индивидуальной программе вне пузыря.

Такая же история и с защитником Кириллом Кирсановым. Ребята не смогут ни общаться с командой, ни присутствовать на тренировках, ни бродить по Риге в свободное время. Понятно, что это из-за дополнительных мер безопасности. Но в данной ситуации — это похоже не на поощрение и доверие игрокам, а напоминает злую шутку.

Кирилл Кирсанов neva.ska.ru

Что ожидать

По традиции россияне отправляются на чемпионат, чтобы привезти домой золотые медали. Но если судить по чешским играм, то болельщиков ждёт серьёзное разочарование. Тут из группы бы выйти без нервотрёпки.

В оправдание можно сказать, защита у нас не самая плохая. В ближайшее время после завершения регулярки НХЛ ещё и Никита Нестеров приедет. Только это всё на бумаге. На льду же мы видели тотальный провал в играх с финнами и чехами. И вся оборона нервно «курила» в сторонке. Даже такие фамилии как Задоров, Проворов и Марченко уже не вызывают убедительности.

Понятно, что у нас в группе абсолютно проходные команды, и не попасть в четвертьфинал станет величайшим позором всех времён. Но впервые надо признать, что с таким составом ждёшь начала чемпионата с опаской. Уже первый матч может стать разочарованием.

«Красная машина» не выигрывала чемпионат мира с 2014 года. И думается, что семилетнюю серию прервать в этом году не удастся.