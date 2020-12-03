«Спартак» потерпел поражение от «Амура» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/19b54ab0-355f-11eb-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcamur

«Спартак» уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2.

Так, в составе дальневосточной команды отличились Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов. Также две голевые передачи выполнил Валентин Пьянов.

В свою очередь у «Спартака» дубль на счету Анатолия Никонцева. Вратарь «Амура» Марек Лангхамер смог совершить 35 сэйвов.

Стоит отметить, что для «Амура» это 5-я подряд домашняя победа над «Спартаком». «Красно-белые» не могут одержать победу над соперником с 2015 года.

Ранее NEWS.ru писал, что «Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Так, счёт был открыт на 11-й минуте стараниями Кирилла Марченко. На гол гости ответили точным броском Хенрика Хаапала на 37-й минуте. Победитель определился в серии буллитов, так как в овертайме команды не сумели забить.