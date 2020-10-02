СКА без многих основных игроков одержал победу в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/badc4944-04ad-11eb-8452-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА переиграл в гостях хабаровский «Амур» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

У «армейцев» отличились 17-летний нападающий Никита Чибриков (16-я минута), набравшие свой первый балл за результативность в КХЛ, а также Иван Володин (19-я) и Владимир Э. Ткачёв (23-я).

Автором единственной заброшенной шайбы у хозяев площадки стал на 45-й минуте Томаш Зогорна.

СКА вновь не смог выставить на матч полтора десятка основных игроков, находящихся на карантине из-за вспышки коронавируса в команде. Главного тренера Валерия Брагина, также находящегося на самоизоляции, в этом матче замещал наставник молодёжной команды СКА Лев Бердичевский.

СКА набрал 18 очков в 12 проведённых играх и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Лидирующий на «Западе» столичный ЦСКА (19 очков, 11 игр) накануне вырвал волевую победу в дерби со «Спартаком», писал ранее NEWS.ru.