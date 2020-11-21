«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, обыграв «Металлург»

https://static.news.ru/photo/08aaa48e-2cd8-11eb-b474-fa163e074e61_660.jpg Фото: metallurg.ru

«Северсталь» одержала победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1.

Так, в первом периоде Богдан Потехин смог вывести «Металлург» вперёд, однако затем забивала только «Северсталь». Во второй 20-минутке отличились Александр Петунин и Максим Матюшкин. В заключительном периоде проявили себя Артём Гареев и Владислав Кодола.

Следует отметить, что «Северсталь» прервала серию из трёх поражений. По итогам 27 матчей клуб набрал 30 очков, он располагается на 7-й позиции в турнирной таблице.

«Металлург» проиграл вторую игру подряд. Клуб имеет в активе 35 очков после 29 игр и находится на 6-м месте.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА одержал уверенную победу над минским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Так, в составе московской команды один гол забил Константин Оклубов, а Марио Кемпе и Брендан Лайпсик оформили по дублю. Гол в составе «Динамо» забил Брэндон Козун.