https://static.news.ru/photo/44d59e00-54a7-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии со счётом 4:0 в полуфинале чемпионата мира, который проходит в норвежском Осло.

В составе российской сборной отличились Кристина Машинская (20-я минута), Галина Михайлова (25) и Татьяна Гуринчик (51, 85).

В финале турнира сборная России сыграет с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.

Ранее мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе участвовать в чемпионатах мира из-за коронавируса, писал NEWS.ru.