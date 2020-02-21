Женская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии со счётом 4:0 в полуфинале чемпионата мира, который проходит в норвежском Осло.
В составе российской сборной отличились Кристина Машинская (20-я минута), Галина Михайлова (25) и Татьяна Гуринчик (51, 85).
В финале турнира сборная России сыграет с победителем встречи между сборными Швеции и Финляндии.
Ранее мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом уведомили международную федерацию об отказе участвовать в чемпионатах мира из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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