Сборная России уничтожила Данию в четвёртом матче ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/08d4fdf0-be38-11eb-913b-96000091f725_660.jpg Фото: Simon HastegÃ…Rd/Global Look Press

Сборная России обыграла национальную команду Дании в четвёртом матче группового тура чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Матч завершился со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Открыть счёт встречи удалось только под сирену на перерыв во втором периоде. Антон Бурдасов от борта набросил на пятак, Дмитрий Воронков попытался забить сам, поборолся у ворот, но шайба отлетела на Ивана Морозова, который сумел реализовать большинство, пробив по воротам с близкого расстояния.

Увеличить отрыв россиянам удалось на 50-й минуте третьего отрезка. Сергей Толчинский вошёл в зону с правого края, развернулся и перевёл шайбу в центр, где был Александр Барабанов. Именно он и бросил с кистей в дальний угол.

А на 57-й минуте «Красная машина» поставила убедительную точку. Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Воронков вовремя подхватил шайбу и бросил в дальнюю девятку.

До этого команда Валерия Брагина уступила словакам со счётом 1:3. Причём россияне, как и в этот раз, забили только во втором периоде.