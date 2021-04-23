Сборная России по хоккею разгромила белорусов

https://static.news.ru/photo/a6b55526-a464-11eb-9f31-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fhr

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии со счётом 6:3 в рамках Еврочелленджа.

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене». Все шайбы россияне забросили во втором периоде, который выиграли со счётом 6:1. Отличились Владислав Каменев, Егор Коршков (дубль), Илья Сафонов, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. За белорусов шайбы забросили Франсис Паре (при счёте 3:0 в пользу России), Дмитрий Коробов и Герман Нестеров (в третьем периоде).

Этот матч — часть подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 25 мая по 6 июня.

17 марта стало известно, что российские хоккеисты выступят на ЧМ с гимном международной федерации (IIHF), а вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета РФ.