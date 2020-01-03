https://static.news.ru/photo/5ddf672e-2f12-11ea-b24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon HastegRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира.

Шведы открыли счёт уже на 16-й секунде матча после гола Расмуса Сандина. Он оформил дубль, также забив на 32-й минуте. Помимо него отличились Самуэль Фагемо (15-я минута), Нильс Лундквист (45). В составе российской сборной шайбы забросили Иван Морозов (4), Александр Хованов (6), Егор Соколов (13, 49). Решающую шайбу в овертайме забросил Иван Морозов (64).

Соперник сборной России в финальном матче определится позже, им станет сборная Канады или Финляндии.

Российская «молодёжка» в своём четвертьфинальном поединке обыграла со счётом 3:1 швейцарцев, писал ранее NEWS.ru.