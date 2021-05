Сборная России обыграла шведов в матче ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

Фото: Simon Hastegard/Keystone Press Agency/Global Look Press

На восьмой минуте игры реализовать большинство удалось команде Юхана Гарпенлёва. Адриан Кемпе сделал удачный перевод на правый край, Линдберг вовремя оказался у шайбы и бросил в касание. Российскому голкиперу Александру Самонову удалось отразить удар, однако Фрёден всё-таки успел на добивании.