Сборная России обыграла шведов в матче ЧМ по хоккею и вышла в плей-офф

https://static.news.ru/photo/e67b4370-c249-11eb-8cf1-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Hastegard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России выиграла у национальной команды Швеции в шестом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1ОТ)

На восьмой минуте игры реализовать большинство удалось команде Юхана Гарпенлёва. Адриан Кемпе сделал удачный перевод на правый край, Линдберг вовремя оказался у шайбы и бросил в касание. Российскому голкиперу Александру Самонову удалось отразить удар, однако Фрёден всё-таки успел на добивании.

Изменить ситуацию сборной России удалось только на 53-й минуте. Орлов ворвался в зону, обыграл защитника, перевёл на Антона Слепышева, который в касание не оставил шанса голкиперу Швеции.

А через 12 секунд Александр Барабанов увеличил преимущество. Владимир Тарасенко бросил на пятак. С шайбой справился Адам Рейдеборн, однако Барабанов вовремя оказался на добивании.

На 56-й минуте шведы сравняли счёт благодаря резкому удару Виктора Олофссона, который забросил в дальний угол.

Определить победителя в основное время так и не удалось. Однако благодаря ничейному результату Россия получила одно очко и гарантировала себе место в плей-офф.

Овертайм также не сумел определить сильнейшего. В серии штрафных сначала не пробил Рикард Ракелль. Затем шансом не воспользовался Слепышев. Вторым не смог пробить Олофссон. А вот Иван Морозов реализовал бросок и вывел команду вперёд. Следом забил Кемпе. Реализовал момент и Антон Бурдасов. Такой же ответ последовал и от Пудаса. Затем не смогли реализовать попытки Сергей Толчинский и Серенсен. Но у нас в запасе оставался один буллит, который забросил Владимир Тарасенко, принёсший победу сборной России.