Россияне признаны звёздами матча «Сент-Луис» — «Коламбус»

Россияне были признаны звёздами матча «Сент-Луис» — «Коламбус»

Российские хоккеисты «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко были назваными тремя звёздами матча с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отечественные спортсмены приняли участие в пяти из шести голов хозяев.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Сент-Луиса». Дублями отметились Бучневич (21-я и 51-я минуты) и Барбашёв (22-я и 53-я), голами отличились Джордан Кайру (34-я) и Джастин Фолк (46-я). При этом Павел также один раз выступил в роли ассистента, а Тарасенко трижды помогал забрасывать шайбы своим партнёрам.

В составе гостей дубль оформил Адам Боквист (42-я и 58-я), ещё один гол на счету Буна Дженнера (13-я).

По окончании встречи Бучневич был признан первой звездой матча, Барбашёв и Тарасенко — второй и третьей соответственно.

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