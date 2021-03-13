Российские военные готовятся организовать хоккейный матч на высоте 10 км

https://static.news.ru/photo/b6252e3e-84c8-11eb-98e7-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos /Global Look Press

Хоккейный матч, претендующий на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, готовятся организовать российские военные. Они залили каток внутри самолёта Ан-124 «Руслан», игра должна пройти на высоте 10 тысяч метров.

Как утверждает «Подъём», борт готовят к удивительному рекорду на военном аэродроме Мигалово в Тверской области. Предполагается, что это станет сюрпризом для главы Минобороны Сергея Шойгу, который собирается посетить аэродром с проверкой.

Одной из целей проведения такого матча действительно станет попадание в Книгу рекордов. Более того, не исключено, что в нём примет участие и президент РФ Владимир Путин, известный своей любовью к этой игре. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в классическом хоккее продолжает приближаться к рекорду российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Как писал NEWS.ru, минувшей ночью он отметился шайбой в ворота «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ и помог своей команде выиграть со счётом 5:4. На счету Александра стало 716 голов в заокеанской карьере, и он отстаёт лишь на одну шайбу от знаменитого Фила Эспозито, занимающего шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Впрочем, до первой строчки россиянину ещё играть и играть: великий Уэйн Гретцки, возглавляющий этот список, за свою карьеру 894 раза поражал чужие ворота. Но большинство заокеанских экспертов сходятся во мнении, что если Овечкин подпишет с клубом новый контракт и не станет забивать меньше, то сокрушит «вечный» рекорд через несколько сезонов.