Российские хоккеисты прервали уникальную победную серию шведов на МЧМ

Российские хоккеисты лидировали по итогам первого периода после шайб Егора Афанасьева и Родиона Амирова, на что шведы смогли ответить голом Арвида Костмара. Во втором игровом отрезке «Тре крунур» сравняли счёт благодаря точному броску Александера Кольца, а в третьей 20-минутке соперники обменялись шайбами — Кирилл Кирсанов вновь вывел России вперёд, однако за минуту до сирены, убрав с площадки вратаря и получив большинство, шведы смогли перевести игру в овертайм: отличился Ноэль Гунлер.

И всё же дополнительное время осталось за подопечными Игоря Ларионова. На 65-й минуте встречи Мара Хуснутдинов забросил шайбу, которая не только стала победной, но и прервала уникальную серию шведской сборной. Скандинавы не проигрывали на групповых этапах молодёжных мировых первенств с уже далёкого 2006 года, победная серия шведов насчитывала 54 матча. Международная федерация хоккея (IIHF) уже опубликовала видео гола Хуснутдинова, ставшего историческим.