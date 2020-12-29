Российские хоккеисты прервали уникальную победную серию шведов на МЧМ

https://static.news.ru/photo/4af7912e-4b2f-11eb-b27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: clubrussiau20/vk.com

Сборная России одержала победу над Швецией в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Наша команда выиграла в овертайме со счётом 4:3.

Российские хоккеисты лидировали по итогам первого периода после шайб Егора Афанасьева и Родиона Амирова, на что шведы смогли ответить голом Арвида Костмара. Во втором игровом отрезке «Тре крунур» сравняли счёт благодаря точному броску Александера Кольца, а в третьей 20-минутке соперники обменялись шайбами — Кирилл Кирсанов вновь вывел России вперёд, однако за минуту до сирены, убрав с площадки вратаря и получив большинство, шведы смогли перевести игру в овертайм: отличился Ноэль Гунлер.

И всё же дополнительное время осталось за подопечными Игоря Ларионова. На 65-й минуте встречи Мара Хуснутдинов забросил шайбу, которая не только стала победной, но и прервала уникальную серию шведской сборной. Скандинавы не проигрывали на групповых этапах молодёжных мировых первенств с уже далёкого 2006 года, победная серия шведов насчитывала 54 матча. Международная федерация хоккея (IIHF) уже опубликовала видео гола Хуснутдинова, ставшего историческим.

The #WorldJuniors kicked into high gear today, capped with an Sweden-Russia OT thriller that ended on the stick of @russiahockey 's Marat Khusnutdinov, snapping @trekronor 's 54-game preliminary round win streak! pic.twitter.com/E6HvxnqI4S — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020

Сборная России на текущем турнире одержала третью победу и вышла на первое место в группе В, набрав 8 очков. Все свои матчи группового этапа наша команда уже провела, и её итоговое место будет зависеть от того, как сыграют между собой сборные Швеции и США. Если американцы обыграют шведов в овертайме, то россияне займут первое место. В случае завершения матча Швеция — США в основное время или в случае победы шведов в дополнительное время российская команда будет на итоговой второй строчке.

Таким образом, уже ясно, с кем подопечные Игоря Ларионова могут встретиться в четвертьфинале. В зависимости от итоговых раскладах в квинтетах, нашим следующим соперником станет либо Словакия, либо Германия. Четвертьфинальные матчи запланированы в ночь на 3 января по московскому времени.

Как ранее писал NEWS.ru, нападающий молодёжной сборной России по хоккею Родион Амиров рассказал о провокациях соперников из США. По его словам, на такие выпады, как правило, было принято не реагировать. К тому же тренеры неоднократно предупреждали молодых хоккеистов о возможных неприятных инцидентах.