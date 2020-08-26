Результативная игра Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Бостон»

https://static.news.ru/photo/90ec4800-e815-11ea-88af-fa163e074e61_660.jpg Никита Кучеров Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Бостон Брюинз» в третьем матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По итогам встречи в Торонто на табло горел счёт 7:1 в пользу «молний».

Весомый вклад в победу «Тампы» внесли россияне. Так, Никита Кучеров записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и три результативных передачи. Российский защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнёрам. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска.

The way these two work... pic.twitter.com/NPXn6Ud9hH — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) August 27, 2020

Никита Кучеров повторил клубный рекорд по количеству голов в матчах Кубка Стэнли. Их в его активе стало 33, столько же, сколько значится на счету канадского нападающего «молний» Мартена Сен-Луи. Всего в карьере Кучеров в плей-офф НХЛ провёл 76 матчей, в которых набрал 75 (33 гола + 42 передачи) очков.

Также у победителей в этот вечер отличились Алекс Киллорн (дважды), Ондржей Палат, Янни Гурд и Брейден Пойнт. Шайбу престижа у «Бостона» забросил Брэд Маршан.

Победа позволила «Тампе» выйти вперёд в серии — 2–1. Следующий матч соперники проведут 29 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась с «Коламбус Блю Джакетс» и обыграла соперников со счётом 5:4 в овертайме. Никита Кучеров сделал за матч три результативных передачи. В том числе он выступил в качестве ассистента в случае заброшенной победной шайбы в овертайме. После этого матча россиянин стал рекордсменом «Тампы» по очкам в Кубке Стэнли. На счету россиянина в том момент оказалось 70 очков (31+39).