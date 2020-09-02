Рене Фазель стал свидетелем первого гола нового сезона КХЛ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель стал почётным гостем торжественной церемонии открытия 13-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и матча между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» на столичной арене в Парке легенд.

Фазель, а также глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и президент КХЛ Алексей Морозов поприветствовали участников чемпионата КХЛ и болельщиков, после чего стали зрителями поединка за Кубок открытия, в котором встретились сильнейшие команды Западной и Восточной конференций лиги по итогам прошлого сезона.

Почётные гости уже на 51-й секунде встречи стали свидетелями первого гола нового сезона, автором которого стал защитник «красно-синих» Дмитрий Саморуков.

Перед ЦСКА в нынешнем сезоне будет поставлена задача завоевать Кубок Гагарина, писал ранее NEWS.ru.