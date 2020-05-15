Президент IIHF Фазель прокомментировал назначение Брагина в сборную России

https://static.news.ru/photo/fbca7c8a-a7e4-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpgРене ФазельФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель положительно оценил назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.
Он показывал отличные результаты с молодежной сборной. Считаю, что это хороший шаг — назначить его главным тренером национальной команды, — цитирует Фазеля ТАСС.
Глава IIHF пожелал Брагину удачи на новой должности.
Ранее ФХР назначила Брагина новым тренером национальной команды вместо Алексея Кудашова, писал NEWS.ru. Также ФХР сообщила, что вместо Брагина руководить молодёжной сборной будет Игорь Ларионов, тренером олимпийской сборной назначен Олег Браташ.
Помимо этого, совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА назначил Брагина главным тренером команды в сезоне-2020/21, ранее он занимал пост старшего тренера. Контракт рассчитан на два года.