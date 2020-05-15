Президент IIHF Фазель прокомментировал назначение Брагина в сборную России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику по поводу резких высказываний в адрес российских властей.

Его видеообращение, которое хоккеист разместил в Instagram, появилось после недавнего заявления известного российского тренера Владимира Плющева о том, что «Панарину, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни ещё...