Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

https://static.news.ru/photo/00473032-a6f5-11ea-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Валерий Брагин Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Валерий Брагин стал новым главным тренером сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Брагин возглавлял молодёжную сборную страны в 2010 году, а в 2011 привёл её к титулу чемпионов мира. В 2012-м под его руководством молодёжка завоевала серебро ЧМ, после чего он покинул пост. Снова вернулся в 2014-м и трижды стал вице-чемпионом мира, дважды выиграл бронзовые награды. В 2018 году россияне дошли до четвертьфинала.

На посту наставника национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под его руководством сборная заняла последнее место на евротуре.

Также ФХР сообщила, что вместо Брагина руководить молодёжной сборной будет Игорь Ларионов, тренером олимпийской сборной назначен Олег Браташ.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб ЦСКА (Москва) продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным и его помощниками, писал NEWS.ru.