Брагина назначили главным тренером СКА

https://static.news.ru/photo/f09069f0-a709-11ea-a778-fa163e074e61_660.jpg Валерий Брагин Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА назначил главным тренером команды в сезоне-2020/21 Валерия Брагина, который ранее занимал пост старшего тренера.

Команду покинул Алексей Кудашов, который ранее занимал пост главного тренера, а также тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренер по ИФП Денис Коротышев. Старшим тренером команды назначен Андрей Козырев, сообщает пресс-служба СКА.

Контракт Брагина с петербургской командой рассчитан на два года.

Ранее ФХР назначила Брагина новым тренером национальной команды вместо Алексея Кудашова, писал NEWS.ru. Также ФХР сообщила, что вместо Брагина руководить молодёжной сборной будет Игорь Ларионов, тренером олимпийской сборной назначен Олег Браташ.