Побитый рекорд Зарипова и дубль Зернова: «Авангард» и СКА «жгли» в Балашихе

Поединок омского «Авангарда» и петербургского СКА на подмосковной «Арене Балашиха» получился одним из самых ярких на старте нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Ястребы», казалось, нокаутировали грозного соперника уже по итогам первого периода, выиграв этот игровой отрезок со счётом 3:0, однако «армейцы» во второй двадцатиминутке ответили симметрично, забив те же три безответные шайбы. В итоге всё решил гол омичей в меньшинстве на старте третьего периода. Роскошный матч для NEWS.ru прокомментировали нападающий питерцев Антон Бурдасов, забросивший шайбу в шестой подряд игре с начала нынешнего сезона (и побивший рекорд легендарного Даниса Зарипова, голевая серия которого составляла пять матчей), и форвард «Авангарда» Денис Зернов, оформивший дубль в течение десяти минут первого периода.

Антон Бурдасов Алексей Филиппов/РИА Новости

Бурдасов: перед вторым периодом сами себя больше «заводили», чем тренер нас

— Какие эмоции испытываете, побив рекорд Зарипова?

— Если честно, до предыдущего матча даже не знал, что могу побить этот рекорд. Конечно, приятно оказаться в такой компании, с таким человеком, за игрой которого я следил с детства, болел за него. Очень приятно превзойти достижение Даниса.

— Когда узнали, что продлив голевую серию до шести матчей, перепишете рекорд Зарипова, почувствовали психологическое давление?

— Ребята помогли отвлечься от этих мыслей, сделали всё, чтобы день накануне матча с «Авангардом» прошёл в привычном режиме.

— В чём причина такого неудачного первого периода, в котором СКА пропустил трижды?

— Наверное, вышли на игру несколько скованными. Как следствие, у «Авангарда» появилось много голевых моментов, три из которых соперник реализовал.

— Что говорилось в раздевалке после первого периода?

— Ничего особенного — нормальная беседа. Сначала поговорили между собой, потом пришёл тренер и добавил несколько слов. У нас в команде все мужики, все всё сами понимают. И, честно говоря, ребята перед вторым периодом сами себя и друг друга даже больше «заводили», чем тренер нас. А он нам просто сказал, что ничего страшного не произошло и что нам всё по силам. Мы вышли и подтвердили его слова делом.

— Не только у вас была пятиматчевая серия с голами — у СКА тоже до встречи с омичами были четыре победы кряду. Может быть, это несколько расслабило команду?

— Не думаю. Уверенность в своих силах у нас была, но мы начали игру как-то робко. Не знаю, с чем это связано, но будем разбираться, чтобы в дальнейшем подобного не происходило.

— Обратили внимание, что против вашего результативного звена с Миро Аалтоненом и Андреем Кузьменко тренерский штаб омичей старался выпускать оборонительную тройку с «центром» Андреем Стасем?

— Если честно, на такие нюансы даже не обращаем внимания. Стараемся играть в свой хоккей, навязывать сопернику свою манеру игры.

— После трёх пропущенных шайб Александра Самонова в воротах СКА сменил Ярослав Аскаров, при этом шведский голкипер Магнус Хелльберг сейчас находится на больничном, а руководство вашего клуба уже подписало контракт с Михаилом Бердиным, выступавшим за океаном. Не нервирует ли команду такая чехарда с вратарями и избыток стражей ворот?

— Мне нечего сказать по этой теме — спросите лучше у тренера вратарей (Рашита Давыдова. — NEWS.ru). Могу лишь отметить, что все ребята работают на совесть и Саша Самонов в других матчах нас часто выручал. Поэтому к нему особых претензий нет.

— Как оцените игру 18-летнего Ярослава Аскарова, проводившего лишь второй свой матч в КХЛ и первый в нынешнем сезоне?

— Мы в нём уверены так же, как и в Самонове, потому что он для своих лет очень здорово проявляет себя на тренировках. Думаю, заменой голкипера при счёте 0:3 тренерский штаб просто решил взбодрить команду.

— Во втором периоде три шайбы удалось отыграть, но итоговый счёт оказался всё равно не в пользу СКА. Сил на концовку не хватило или излишние эмоции помешали?

— Да просто пропустили обидную контратаку, когда соперник играл в меньшинстве. Наверное, это нас несколько надломило. Если бы не этот пропущенный гол, думаю, у нас было бы больше эмоций, что должно было помочь нам забить победную шайбу. Кроме того, у «Авангарда» в третьем периоде здорово сыграл вратарь (Эмиль Гарипов. — NEWS.ru), что тоже повлияло на результат матча.

— Понятно, что настроение после поражения не самое лучшее, но установленное лично достижение хоть как-то поднимает вам настроение? Поздравления от партнёров по команде были?

— Да, ребята поздравили, но я считаю, что их всех нужно поздравлять и этим рекордом и благодарить, потому что свои шайбы я забивал с их результативных передач.

— Какие выводы можно сделать из поражения от «ястребов»?

— Большой плюс для нас в том, что проявили характер во втором периоде — это наверняка поможет нам в дальнейшем. Потому что вытаскивать игру у «Авангарда» после 0:3 дорогого стоит. Тем не менее нужно продолжать работать и стараться не допускать таких провалов, которые дают серьёзную фору сопернику.

Денис Зернов Алексей Филиппов/РИА Новости

Зернов: не хочется получить техническое поражение, если матч нельзя сыграть из-за коронавируса

— С чем, на ваш взгляд, связаны такие перепады в игре — 3:0 в пользу «Авангарда» после первого периода и три пропущенные шайбы во втором?

— Мы хорошо начали встречу, реализовали свои моменты. Во втором периоде СКА здорово играл, создал много голевых моментов и реализовал три из них. Хорошо то, что на третий период мы вышли с нужным настроем и продолжали гнуть свою линию. Здорово выстояли в меньшинстве и при этом ещё и гол забили. А в концовке встречи надо было просто дотерпеть, что нам и удалось.

— Со стороны показалось, что у СКА, особенно в первом периоде, было чересчур много потерь в своей зоне. Обратили внимание, что удавалось сделать немало перехватов и максимально затруднить «армейцам» выход из зоны защиты?

— На самом деле потери бывают в каждой игре и избежать их не удаётся ни одной команде. Мы стараемся свести к минимуму риск потерь, для чего необходимо переводить игру в чужую зону и больше атаковать, создавать моменты, заставлять соперника ошибаться.

— Сами от себя ожидали, что уже к концу первого периода сделаете дубль, забив две из трёх шайб «Авангарда»?

— Всегда хочется в первую очередь строго сыграть в обороне, не пропустить, и потом уже создавать моменты у чужих ворот. В матче со СКА так удачно сложилось, что мне удалось забить две шайбы. В первом моменте Оливер Каски отдал мне отличный пас, а во втором мне сильно повезло, что получилось выйти вдвоём против одного защитника. Я после небольшой паузы бросил — и попал в дальний угол.

— Второй ваш гол как раз случился после прессинга в чужой зоне и перехвата шайбы, о чём мы и говорили.

— Действительно, там Сергей Толчинский и Александр Хохлачёв здорово поборолись в зоне атаки, заставили «армейцев» ошибиться. Молодцы!

— Одним из важных тактических решений главного тренера «Авангарда» Боба Хартли был размен оборонительной тройки Андрея Стася с Павлом Дедуновым и Алексеем Потаповым на лидеров СКА по результативности — звена Миро Аалтонена. На ваш взгляд, этот ход сработал?

— Да, те ребята, которые действовали против самых результативных хоккеистов СКА, провели отличную игру, позволили опасным нападающим петербуржцев создать не так много моментов.

— После того как голкипер Эмиль Гарипов во втором периоде пропустил три шайбы, не было опасения, что он может дрогнуть и «поплыть»?

— Нет-нет, всё нормально! Он здорово отыграл матч, и к нему вообще нет никаких вопросов. Можно вспомнить, сколько раз он нас выручал в этой игре.

— Следующий матч в чемпионате «Авангарду» предстоит играть в Нижнекамске с «Нефтехимиком», несколько игроков которого заболели коронавирусом. Не опасаетесь оказаться в так называемой контактной группе с риском подхватить вирус?

— Нет, никаких опасений нет. Тем более что мы в команде стараемся соблюдать все меры безопасности, ходим в масках. Делаем всё, что доктор говорит, стараемся меньше контактировать. А со знакомыми ребятами из других команд вообще исключили контакты.

— Несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ уже перенесли из-за коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация вновь станет неблагоприятной, как быть с хоккеем в России? Может быть, по примеру НХЛ собрать команды в нескольких городах-«пузырях» и играть там?

— Ситуация действительно очень непростая, и никто не знает, как всё дальше будет складываться. Конечно, не хочется, чтобы тебе засчитывали техническое поражение, если не будет возможности сыграть матч из-за заражения вирусом. Но лигу тоже можно понять — ведь невозможно бесконечно переносить матчи. Будем надеяться, что все останутся здоровыми и руководству КХЛ не придётся идти на какие-то крайние меры.