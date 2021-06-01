«Победа или смерть»: Россия проверит себя на прочность игрой против Канады

https://static.news.ru/photo/ee4af11a-c314-11eb-b44c-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Hastegard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед стартом чемпионата мира по хоккею в Риге тяжело верилось в успешный выход российской сборной из группы. И это неудивительно: в составе не слишком много ярких звёзд, беда во вратарской линии, да и защита оставляла желать лучшего. При этом на бумаге россияне, как и канадцы, были одними из фаворитов. Игра «Кленовых листов» на групповом этапе ужаснула. Тяжело припомнить такое количество поражений и ненависти со стороны болельщиков, привыкших к успеху национальной команды.

Зато удивили россияне. Проиграв аутсайдерам в лице Словакии, следом тут же обыграли датчан, швейцарцев и шведов. С последними и вовсе получилась битва, достойная финала. Россияне проигрывали шайбу полтора периода, в третьем отрезке зарядили сразу два гола с разницей в 12 секунд, спустя несколько минут пропустили и довели дело до послематчевых буллитов. Чем не огонь? Мы ведь такой хоккей и любим. Ещё и Швецию домой отправили, что, думается, не входило в основной план. Но нам ли переживать о судьбе соперников?

Тем не менее вопросы по-прежнему есть. Если мы видим сыгранность в нападении, то вот оборона всё ещё заставляет вздрагивать и иногда нервно морщиться. Тут и возникает вопрос, что дальше?

Все шесть матчей до последней встречи с белорусами не было того, чего так хотелось болельщикам у экранов – скорости и натиска. Но этому есть объяснение: Брагин поставил чёткую задачу отрабатывать систему, налаживать связки в составе, который далёк от идеала. К тому же, ещё до старта турнира было очевидно, что это команда, от которой не стоит ожидать больше забитых шайб, чем пропущенных.

Понятно, что заключительная игра с Белоруссией не влияла ровным счётом ни на что, кроме определения места и соперника в плей-офф. Но даже напрягаться не пришлось – белорусы для команды Валерия Брагина оказались слишком слабы. Россияне с первых минут не просто завладели инициативой, они начали громить соперника. Только в первом периоде «Красная машина» забросила пять шайб.

При этом ребята выглядели абсолютно спокойно, пусть и не идеально. И это, к слову, только плюс для нашей сборной. Подобная тактика в виде спокойствия и наблюдения очень пригодится в матчах на вылет. Лишь раз это принесло отрицательный результат. В том самом матче со словаками. Правда, и здесь есть оправдание – это была только третья встреча, команда присматривалась друг к другу, нащупывала контакт. Почему только тогда Россия получила пощёчину? И у чехов, и у британцев (которые вообще являются туземцами на этом чемпионате) были те же проблемы. Первые игры всегда заточены под задачу сыграться.

Ещё перед Белоруссией, казалось, соперника на плей-офф выбирать бессмысленно – это абсолютная лотерея. Даже сейчас, зная, что нам предстоит встретиться с Канадой, всё равно сложно прогнозировать.

Но шансы на проход по-прежнему не кажутся высокими. Да, отлично играет Дмитрий Орлов, Сергей Толчинский, приятно выделяются Антон Слепышев и Александр Барабанов, но конкретного лидера нет. Неясно, в каком состоянии к четвертьфиналу подходит Сергей Бобровский, приехавший из Национальной хоккейной лиги. Хотя, по идее, именно он и выйдет защищать честь России с первых же минут игры с Канадой.

В целом у соперников ситуация не лучше. Только вот соперник России к матчам на вылет раскачивается и набирает ход. Если первые несколько игр их было не узнать (и главная причина кроется в составе), то сейчас «Кленовые листы» выглядят более убедительными, пусть и проиграли последнюю встречу группового этапа.

Как мы знаем, канадцы не сильно акцентируют внимание на группе, в отличие от России. Тем страшнее с ними встретиться уже в четвертьфинале. И если поражения не случится, то Валерий Брагин и Ко точно доберутся до финала.