«Пару раз себе в ногу стреляли»: форвард «Витязя» о резервах усиления игры

Обыграть омский «Авангард», да ещё и на его площадке в подмосковной Балашихе, нынче дорогого стоит. В текущем сезоне за весь первый игровой месяц — сентябрь — такое не удавалось ни одному клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Так что подмосковный «Витязь» стал первым, кто забрал два очка у лидера регулярного чемпионата на его льду — пусть и в серии послематчевых буллитов (2:1Б). По окончании встречи эксклюзивное интервью NEWS.ru дал латвийский нападающий и один из ключевых игроков «Витязя» Каспарс Даугавиньш.

— Вас можно поздравлять с победой над лидером чемпионата, но в то же время наверняка присутствует неудовлетворённость от того, что позволили в самой концовке сопернику отыграться и перевести игру в овертайм?

— Конечно, есть небольшое разочарование, но важнее всё-таки то, что набрали два очка в поединке с лидером чемпионата. Такие победы дают уверенность в себе.

— На последней минуте основного времени матча «Авангард» забил и вторую шайбу, но арбитры её не засчитали. Не ёкнуло в этот момент сердце, что можете не набрать ни одного очка?

— Наш шведский защитник (Линус Хультстрём. — NEWS.ru) сразу сказал, что у игрока «Авангарда» была игра высоко поднятой клюшкой. Судьи в итоге это и подтвердили.

— В итоге дело дошло до серии буллитов, которая растянулась на десять бросков с каждой стороны. Вы тоже приняли участие в этом своеобразном буллитном шоу. Почему не удалось переиграть вратаря омичей?

— Старался обмануть его, показать, что бросаю, но он не поверил. Игорь Бобков — вратарь высшего уровня, забить ему очень непросто: он высокий, огромный, закрывает почти все ворота, оставляя мало места для точного броска. Наверное, надо быть немного хладнокровнее при исполнении буллита. Но главное, что в этой серии мы всё равно были точнее и взяли два очка.

hawk.ru

— «Витязь» в нынешнем сезоне выступает неровно: вроде бы очков набрано не так много, но в последнем выезде вы обыграли и екатеринбургский «Автомобилист», и магнитогорский «Металлург», а уфимский «Салават Юлаев» с огромным трудом унёс от вас ноги. Теперь вот обыграли в гостях «Авангард»...

— Ну да, были две-три игры, где мы, можно сказать, сами себе в ногу стреляли (улыбается). Вроде играем хорошо, а победить не получается. Так и проиграли пару важных матчей, должны были больше очков набрать. Но главное, что мы движемся вперёд. Вот в ближайшую субботу предстоит важная домашняя игра с рижским «Динамо», которому мы в этом сезоне уже успели проиграть в гостях. Хочется вернуть должок.

— Для вас матч против родного клуба по-прежнему особенный и принципиальный, хотя вы уже, наверное, два или три десятка раз выходили против рижского «Динамо» в составе другой команды?

— На самом деле каждый матч важен, но с Ригой всегда приятно играть. И всё-таки на данный момент важно помнить, что мы динамовцам уступили на их площадке, сделать выводы и постараться взять реванш. И, конечно, обязательно посмотрим, как они провели первый матч после двухнедельного карантина с минским «Динамо». Посмотрим, что у них там интересного, как поменялся состав, потому что, насколько я знаю, в Ригу несколько новых игроков приехали. Готовиться будем, как обычно, очень тщательно, и на сто процентов уверен, что игра будет такая же тяжёлая, как была на их площадке.

— По первым матчам нынешнего сезона создаётся впечатление, что «Витязю», возможно, даже проще играть на выезде, чем дома. Согласны?

— Ну если у нас по статистике очки в гостях получается лучше брать, чем на своём льду, то, наверное, вы правы. Но нужно стараться ломать какие-то неприятные традиции и дома чаще побеждать.

— Может быть, на результатах многих команд, в том числе и «Витязя», сказывается тот факт, что из-за связанных с пандемией ограничений на трибуны ледовых арен приходит не так много зрителей и их поддержка не становится решающим фактором для достижения победы?

— Ну почему же? Считаю, на наши домашние игры приходит достаточное количество болельщиков — сколько разрешено регламентом. И мы ощущаем их поддержку. Просто дело в нас самих — нужно морально перешагнуть этот барьер, который не позволяет нам при неплохой игре доводить матчи до победы.

— Вы уже давно освоились в России и в Москве, выступая в разные годы за столичные «Динамо» и «Спартак», а также за нижегородское «Торпедо». Нынешним летом открыли для себя и Подмосковье, перейдя в «Витязь». Какие впечатления от новой команды?

— Всё супер — хорошая команда, которая несколькими последними сезонами доказывала, как, впрочем, и сегодняшним матчем с «Авангардом», что может на равных играть с любым соперником и побеждать. В «Витязе» отличный коллектив, хороший тренерский штаб, прекрасная организация всего процесса. Так что для меня одно удовольствие играть за эту команду. А дальше уже не мне решать, надолго ли я здесь задержусь (улыбается).